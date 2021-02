Cafetaria Haagweg overvallen door tieners met vuurwapen en mes

BREDA - Een cafetaria aan de Haagweg is dinsdagavond overvallen. Twee jongens bedreigden het personeel met een vuurwapen en een mes. De daders wisten te ontvluchten. De politie is een zoektocht gestart.

Rond 18.20 uur stapten twee jongens de cafetaria aan de Haagweg binnen. Zij bedreigden het personeel van de cafetaria met een mes en een vuurwapen. Niemand raakte gewond.

De daders wisten te ontvluchten met de buit. De politie is een zoektocht gestart en er is een burgernetmelding verstuurd. De daders waren rond de 15 jaar en donker gekleed. Ze droegen een capuchon en muts en vluchtten te voet. Wat ze precies hebben buit gemaakt is niet bekend.

Wie tips heeft wordt gevraagd 112 te bellen.