Daders van gewapende overval op cafetaria Haagweg nog niet aangehouden

BREDA - De politie is op zoek naar getuigen van de gewapende overval op een cafetaria aan de Haagweg. Twee jongens van zo’n 14 a 15 jaar overvielen de zaak dinsdagavond en gingen er met de buit vandoor. Zij zijn nog niet aangehouden.