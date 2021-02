In het Bakatelier van de Bredase Hetty is het succes van Heel Holland Bakt te merken

BREDA - Hetty van Dijk heeft van haar hobby haar beroep gemaakt. Al tien jaar is ze de eigenaresse van het Bakatelier in Breda. Nu workshops en feestjes bij het Bakatelier niet door mogen gaan, stimuleert Hetty mensen met allerlei DIY- en feestboxen om thuis aan de slag te gaan. Tegelijkertijd voorziet ze haar klanten natuurlijk ook van alles wat een thuisbakker maar nodig kan hebben. “Als Heel Holland Bakt op tv is, is het hier altijd wel wat drukker dan normaal.”

Het Bakatelier aan de Mastbosstraat van Hetty van Dijk bestaat al ruim tien jaar. Ze noemt het zelf een ‘klein bakkersparadijs’, waar ze thuisbakkers voorziet van alles wat ze nodig kunnen hebben. Je vindt er onder andere bakmixen, fondant, chocolade, vullingen en bakvormen. Hetty kan aan de drukte in haar winkel en webshop wel merken dat veel Bredanaars druk aan het thuisbakken zijn. “Dat zal deels wel komen door de lockdown, maar ook Heel Holland Bakt helpt zeker mee. De populariteit van dat programma merken we ieder jaar!”

Normaal gesproken kunnen Bredanaars er ook terecht voor kinderfeestjes en verschillende workshops taarten decoreren. Momenteel mogen die workshops vanwege corona helaas niet doorgaan. Maar dat weerhoud Hetty er niet van om mensen te stimuleren om aan het bakken te gaan. “We waren altijd al heel actief in het maken van filmpjes waarin we baktechnieken uitleggen. En nu bieden we ook allerlei boxen aan waarmee mensen thuis aan de slag kunnen gaan. Bijvoorbeeld workshopboxen, maar ook boxen waarin alle materialen zitten voor een creatief kinderfeestje.” Ook heeft het bakatelier DIY-boxen voor specifieke taarten, zoals binnenkort een Valentijnstaart.