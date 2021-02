Ruim veertig bomen tegen de vlakte in Princenhage

BREDA - In Princenhage West worden 43 bomen gekapt. De werkzaamheden zijn woensdag begonnen, en gaan donderdag verder. Het werk is in voorbereiding op het rioolwerk dat in deze buurt staat ingepland voor 2021 en 2022.

De gemeente kapt 43 stuks bomen in Strijpe, Kampakker, Isenburgstraat, Broekakker, Balk, Vloed, Minnemansakker en Biehoeve. Na het rioolwerk komen er 22 nieuwe bomen terug.

Om vertraging door broedende vogels te voorkomen kapt boomrooierij Weijtmans de bomen expres nu al. Zo zijn de werkzaamheden vóór de broedperiode.

Tijdens de bomenkap zijn verschillende parkeerplekken niet begaanbaar. Doorgaand verkeer blijft mogelijk.