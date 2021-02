Sporten of een kinderfeestje? Nieuwe website gaat ouders met lager inkomen helpen

BREDA - Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Breda, Leergeld Breda en de gemeente Breda hebben vandaag de website Sam& gelanceerd. Via de website www.samenvoorallekinderen.nl kunnen ouders met een laag inkomen direct een aanvraag doen voor bijvoorbeeld sport, cultuur en schoolspullen voor hun kinderen. Met Sam& wil de gemeente kinderen ondersteunen die leven in armoede.

Op woensdag 3 februari diende wethouder Boaz Adank samen met de kindercultuurburgemeester van Breda symoblisch de eerste aanvraag in. “Het hebben van de juiste schoolspullen, sportlessen, maar ook op z’n tijd een leuk uitje buitenshuis. Het lijken vanzelfsprekende dingen. Maar dat zijn ze zeker niet altijd”, legt de wethouder uit. “Voor ouders met een laag inkomen zijn dit zaken die moeilijk te bekostigen zijn.” En in deze moeilijke tijden is het voorsommige ouders nog lastiger geworden, omdat ze bijvoorbeeld hun baan zijn kwijt geraakt. “Begrijpelijk dat ze afwegingen maken. Maar het is wel belangrijk dat kinderen blijven meedoen en hier niet de dupe van worden. Juist in deze tijd is afleiding in de vorm van sport of bijvoorbeeld een kinderfeestje heel belangrijk. Ik ben blij dat we samen met deze mooie organisaties investeren in de toekomst van deze Bredase kinderen”.

Samen voor alle kinderen

Sam& zet zich in om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit te verminderen en hen weer mee te laten doen. In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Dat is gemiddeld zo’n twee kinderen per klas. Sam& is een landelijk initiatief van Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Leergeld, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kindhulp. Deze organisaties hebben de handen in een geslagen om samen een website te ontwikkelen.

Op Sam& is informatie te vinden over landelijke regelingen die zijn bedoeld voor gezinnen met een laag inkomen. Daarnaast is er lokale informatie te vinden. Door een Bredase postcode in te vullen, komen de lokale regelingen in beeld. Het is mogelijk om direct een vergoeding aan te vragen voor school, sport, muziek, cultuur, vrije tijd activiteiten, verjaardag en anders,

BredaPas

Met een BredaPas wordt het aanvragen nog makkelijker gemaakt. Ouders met een BredaPas kunnen direct een aanvraag doen via Sam&, door het nummer van de pas in te vullen. Ouders komen in aanmerking voor een BredaPas als zij een inkomen hebben tot 1893 euro netto per maand en een vermogen dat lager is dan 12.590 euro. Aanvragen kan via www.breda.nl/bredapas.