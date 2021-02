Bredanaars staan te springen om weer naar een festival te gaan

BREDA - Bredanaars kunnen niet wachten om eindelijk weer naar een festival te mogen. En dat merken de organisatoren maar al te goed. Na het grote succes van de kaartverkoop van Duikboot Festival, is nu ook Ploegendienst binnen een kwartier uitverkocht.

Vandaag gingen de kaarten voor de zaterdag van het festival Ploegendienst in de verkoop. Maar lang duurde die verkoop niet. Nog voordat de tickets te kopen waren, had de site al moeite om de vele aantal bezoekers aan te kunnen. Binnen een kwartier waren alle beschikbare tickets uitverkocht. Dat waren er ruim 5000. De andere kleine 5000 tickets waren in 2020 al verkocht. Die kopers hadden hun kaartje verlengd naar 2021, in plaats van geld terug te vragen.

Organisator Tijn Kapteijns is enorm blij met het grote succes van de verkoop van de tickets. “Bizar, de ticketshop klapte echt uit elkaar. Binnen kwartier is de zaterdag volledig uitverkocht”, vertelt hij. “We hadden er wel vertrouwen in dat het goed zou lopen, maar zo snel en zoveel animo is bizar om te zien. Echt super tof. Wij zijn helemaal enthousiast. Heerlijk die spanning op kantoor tijdens het moment van start verkoop. Dat voelt goed.”

Garantiefonds

De organisatoren van festivals krijgen dit festivalseizoen steun vanuit de overheid via een garantiefonds. Als hun festival vanwege strenge coronamaatregelen niet door kan gaan, wordt een deel van de gemaakte kosten vergoed. Daardoor durven veel organisaties het weer aan om kaarten in de verkoop te doen. Zowel Ploegendienst als Duikboot Festival doen dat op aanbetaling. Bredanaars die een kaartje kopen, betalen slechts een deel van het bedrag. Als het festival definitief door kan gaan, betalen zij de rest. Gaat het niet door? Dan krijgen zij de aanbetaling terug.