Ook in hoger beroep twaalf jaar cel voor drugsmoord op Bredase Kaan Safranti

BREDA - Twee verdachten van de moord op de Bredase Kaan Safranti hebben gisteren in hoger beroep twaalf jaar celstraf gekregen. Dit komt overeen met het oordeel van de rechtbank in Breda. In totaal waren er zes personen uit Limburg, vier mannen en twee vrouwen, betrokken bij de moord.

Openbaar Ministerie

Het OM besloot in februari 2020 niet in hoger beroep te gaan tegen de strafeis van de rechter. In de zaak stonden zes verdachten terecht. Zij kregen eind januari 2020 straffen tussen de vier en vijftien jaar opgelegd. Ondanks de grote verschillen tussen de eis van het OM en het vonnis van de rechter, ging het Openbaar Ministerie toch niet in beroep. “We denken dat een hoger beroep geen hogere straffen gaat opleveren”, liet een woordvoerder van het OM destijds aan BredaVandaag weten. “Al vinden we de straffen die opgelegd zijn door de rechter wel relatief laag.”

Moord

Op 8 april 2018 omstreeks 20.20 uur ontving de politie meldingen van bewoners aan de Sandenburgstraat. Zij zouden knallen hebben gehoord. Direct erna zou een aantal auto’s snel zijn weggescheurd. In een van de flats werd de neergeschoten Safranti gevonden. Eind mei werden de eerste verdachten opgepakt en werd tevens het moordwapen gevonden in de berm langs de A58. In juli volgde een zesde aanhouding.

Stille tocht

De dood van Kaan maakte veel los in Breda. Honderden mensen liepen in 2018 mee in een stille tocht. In de tocht liepen mensen met fakkels, bloemen en Turkse vlaggen. De tocht eindigde bij het appartementencomplex in de Jacob Romanstraat, waar Kaan woonde. Op straat werden veel witte rozen en met kaarsjes in de vorm van een K weggelegd. Tussen de bloemen lag ook een shirt van Fenerbahçe, de club waarvan hij fan was.