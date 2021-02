Grote schoonmaak voor Bredase Singels: Waterschap start volgende week met baggeren

BREDA - Waterschap Brabantse Delta start in de week van 8 februari met baggeren in de singels van Breda. Ook wordt ter hoogte van de woonboten aan de Nijverheidssingel de beschoeiing vervangen. De werkzaamheden zijn, afhankelijk van het weer, naar verwachting half april 2021 afgerond.



De werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd met een kraan op een ponton. De baggerspecie wordt vervolgens in duwbakken over het water afgevoerd en/of in vrachtwagens geladen. Het slib wordt daarna naar verwerkingslocaties vervoerd. Vanwege de

(verkeers-)veiligheid van de bewoners en weggebruikers vindt het overladen van slib plaats achter hekwerken.

Foto: Brabantse Delta

Lichte hinder



De aannemer voert de werkzaamheden uit op werkdagen tussen 07.00 uur en 18.00 uur. De werkzaamheden kunnen in de directe omgeving zorgen voor licht- en geluidshinder en mogelijk ook stankoverlast. Daarnaast kan verkeershinder ontstaan, doordat de weg gedeeltelijk wordt afgezet op plaatsen waar de bagger in vrachtwagens wordt geladen. Ook vraagt het Waterschap de eigenaren van (roei-)boten hun boot tijdelijk te verplaatsen voordat de aannemer begint. Zij worden hierover apart geïnformeerd. Dat geldt ook voor alle eigenaren van een woonboot.

Waarom baggeren?



Bagger maakt watergangen ondieper en verlaagt het zuurstofgehalte in het water. Tijdens het baggeren wordt een sliblaag van de waterbodem verwijderd. Deze sliblaag bestaat uit kleideeltjes, plantenresten en zwerfvuil. Door te baggeren houdt het waterschap de watergangen diep genoeg en blijft de water aan- en afvoer gegarandeerd. Daarnaast verbetert de waterkwaliteit en krijgen planten, vissen en overige (water-)dieren een betere leefomgeving.