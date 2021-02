Een groen energielabel voor je woning? Breda scoort lager dan landelijk gemiddeld

BREDA - Huizeneigenaren in Breda kunnen nog flinke winst behalen als het gaat om het energiezuinig maken van hun woning. Van alle woningen met een energielabel, heeft in Breda 66,5 procent een groen label. En dat is minder dan het Nederlandse gemiddelde.

Op dit moment heeft 66,5 procent van de woningen in Breda (die een energielabel hebben) een groen label. Dat betekent dat deze woningen beschikken over een label A, B of C. Deze woningen hebben een redelijk tot zeer laag energieverbruik. Landelijk gezien heeft 70 procent van de woningen een groen energielabel. Hiermee scoort Breda dus minder goed ten opzichte van de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van www.energielabelprijzen.nl.



9153 woningen (21,3 procent) hebben zelfs het meest zuinige energielabel A, landelijk is dat 24 procent. Het meest voorkomende energielabel in Breda is label C. 1418 woningen (3 procent) hebben het meest onzuinige energielabel G. Landelijk gezien is dat 4 procent.

Energielabel

Vanaf 2008 is het definitief energielabel verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van een woning. Per 1 januari 2021 is de methode waarop het energielabel bepaald wordt gewijzigd. Dit houdt in dat woningeigenaren vanaf dit jaar een afspraak moeten maken met een energieadviseur. Deze deskundige komt thuis langs, neemt de woning op en berekent hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling van de woning en hoeveel van deze energie uit duurzame bronnen komt. Vervolgens wordt het energielabel vastgesteld en definitief geregistreerd. Het energielabel is 10 jaar geldig vanaf de registratiedatum.