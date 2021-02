Bredanaar Boris van Schuppen tekent eerste profcontract bij NAC

BREDA - Boris van Schuppen heeft donderdag zijn handtekening gezet onder zijn eerste profcontract. De 19-jarige middenvelder doorliep de gehele jeugdopleiding en ziet zijn harde werken nu beloond worden. Hij tekent een contract dat hem tot 2023 verbindt aan de club waar het voor hem allemaal begon.

Boris speelt sinds 2012 in de jeugdopleiding van NAC, nadat hij overkwam van JEKA. Hij doorliep alle jeugdelftallen van De Parel van het Zuiden en tekent nu, negen jaar later zijn eerste profcontract. In seizoen 2019/2020 was hij voor de Onder 19 goed voor zeven doelpunten in dertien wedstrijden. In 2020/2021 maakte twee doelpunten in vier wedstrijden.

De geboren Bredanaar maakt officieel deel uit van de O21 selectie van Michael Dingsdag, maar traint al enige tijd mee met de eerste selectie. Ook zat hij al een aantal keren op de bank. Het lijkt dan ook een kwestie van tijd tot hij zijn opwachting mag maken voor de hoofdmacht.

“Ik denk dat dit een heel mooi moment is voor mij, mijn vrienden en mijn familie. Vanaf moment één dat ik hier speel was mijn doel het eerste te behalen en minuten te maken in het Rat Verlegh Stadion. Het tekenen van dit contract is dan ook een mooie eerste stap”, aldus Van Schuppen.

Hoofd Jeugdopleiding Eric Hellemons maakte de ontwikkeling van de Bredanaar van dichtbij mee: “Het is mooi om te zien hoe Boris zich heeft gemanifesteerd de afgelopen jaren. Dit is een mooie beloning voor jaren van hard werken. Het is natuurlijk voor de club extra mooi dat hij alle jeugdelftallen heeft doorlopen. Ook een groot compliment voor het kader van de jeugdopleiding, die jarenlang met Boris hebben gewerkt.”