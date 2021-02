Burgemeester Depla neemt jaarboek Breda 2020 in ontvangst

BREDA - Burgemeester Paul Depla heeft vanochtend het Jaarboek Breda 2020 in ontvangst genomen. Hij kreeg het boek uit handen van Kim Kustermans, acquisiteur van BredaVandaag. In het jaarboek Breda 2020 blik je als lezer via handige overzichten, prachtige foto's en indrukwekkende verhalen terug op de meest memorabele momenten van 2020 in de gemeente Breda.

Vanochtend nam burgemeester Paul Depla de eerste editie van het Jaarboek Breda in ontvangst. Als burgemeester is hij er uiteraard veelvuldig in terug te vinden, zoals onder andere bij de uitreiking van de lintjes en zijn benoeming voor een tweede termijn. Maar ook met een paginagroot interview over hoe hij hij bijzondere jaar 2020 beleeft heeft.

Wat is het jaarboek Breda 2020?

Het Jaarboek Breda 2020 is een uitgave van BredaVandaag waar in maar liefst 104 pagina's wordt teruggeblikt op het jaar 2020 in Breda. In dit boek vind je een helder overzicht van de belangrijkste lokale gebeurtenissen per maand, en blikken onze journalisten in uitgelichte verhalen en met de mooiste foto's terug op de meest bijzondere momenten en verhalen uit de stad en dorpen. En dat is nog niet alles. Zo geven ook lokale ondernemers en bedrijven een uniek inkijkje in hoe zij dit turbulente jaar hebben beleefd en delen Bredanaars foto's van hun persoonlijke hoogtepunten van 2020.

Ben je benieuwd geworden naar dit unieke jaarboek Breda 2020? Het boek Breda 2020 is nu verkrijgbaar voor slechts 19,95 euro! En wil jij BredaVandaag steunen, en tegelijkertijd heel 2021 genieten van unieke winacties en voordelen? Word dan voor slechts 10 euro extra Vriend van BredaVandaag!

Verkooppunten

Het Jaarboek Breda 2020 is nu verkrijgbaar via bodeshop.nl, en bij de zes verkooppunten die hieronder vermeld staan. Ben je Vriend van BredaVandaag? Dan ontvang je het Jaarboek Breda 2020 gratis!

Verkooppunten

Breda: Jumbo Miegielsen, Donk 4

Breda: Jumbo de Burcht, De Burcht 20

Bavel: Albert Heijn, Pastoor Doensstraat 4

Ulvenhout: Jumbo Meerendonk, Chaamseweg 1

Teteringen: Jumbo Teteringen, Scheperij 3

Prinsenbeek: Jumbo Michielsen, Markt 14