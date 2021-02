Weerbericht Breda: ‘De winter slaat toe met zondag kans op een sneeuwstorm’

Een lagedrukgebied ligt boven Ierland. Het heeft een buienlijntje dat tegen Brabant aanschuurt. Bovendien ligt er een scherpe scheidingsgrens tussen zeer zachte lucht en zeer koude lucht boven de Wadden. Deze grens wordt zaterdag door een krachtig hogedrukgebied boven de Noorse Zee zuidwaarts gedrukt. De winter valt zaterdagavond Brabant binnen. Veel is onzeker over de precieze koers van het Ierse lagedrukgebied. Dat kan veel verschil maken in de hoeveelheid sneeuw die gaat vallen.



Verwachting voor vrijdagmiddag

Het is nog een beetje lente-achtig, maar met minder zon en een iets lagere temperatuur als op donderdag. Er drijven wolkenvelden over en lokaal zou er een licht buitje kunnen vallen. Zwakke zuidenwind van 2 Beaufort. Maxima tot 11 graden.



Het weer voor de komende dagen



Zaterdag 6 februari

Het is bewolkt en aanvankelijk droog. In de loop van de dag gaat het motregenen. De hoogste temperaturen worden in de ochtend al bereikt: 8 of 9 graden. Gaandeweg de dag gaat de temperatuur alleen maar dalen. De wind steekt op uit het oosten en noordoosten. Gemiddeld windkracht 4 of 5 met rukwinden tot 60 km/u. De regen gaat op enig moment over in ijzel zodra het vriespunt wordt bereikt. Later op zaterdagavond en in de nacht naar zondag gaat het sneeuwen.



Zondag 7 februari

Bewolkt met langdurig sneeuwval. Temperaturen zo’n 2 tot 3 graden onder nul. De wind waait gemiddeld vrij krachtig, 5 Beaufort uit het oosten en met rukwinden tot 65 km/u. Voor het gevoel is het bitter koud. Afhankelijk van hoe lang de scheidingslijn tussen de zeer zachte en de zeer koude lucht in de buurt blijft, zal er meer of minder sneeuw vallen. Op dit moment (begin vrijdagmiddag) schatten we het in op 10 tot 20 cm. Maar dat kan dus nog wijzigen.





Zo was het weer donderdag 4 februari 2021

Maximumtemperatuur: 11,8 graden

Minimumtemperatuur: 3,8 graden

Neerslag: 2,0 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 5 februari 2021 om 13:00 uur