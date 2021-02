Weerbericht: ‘vanavond vorst, ijzel en sneeuw op komst, zondag Code Rood’

Vanaf vanavond krijgt ons land te maken met een ouderwetse winterinval die samenhangt met storm Darcy. Dat stelt meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline. “Door een dik pak sneeuw, stevige wind en in het zuidoosten ook ijzel wordt het verraderlijk op de weg.” De sneeuwval houdt volgens hem tot en met zondagavond aan. Vanwege het winterweer geldt code oranje. In totaal zal 5-15 cm vallen en in het oosten lokaal 20 of zelfs 25 cm. De gevoelstemperatuur daalt naar maar liefst -10 tot -15 graden.

De meteoroloog vertelt dat een neerslagzone zich vanavond langzaam uitbreidt vanuit het zuiden. “In het uiterste zuiden valt regen, maar noordelijker gaat de neerslag al vrij gauw over in sneeuw. De sneeuw bereikt vanavond het midden en het noorden is pas in de nacht aan de beurt. In de loop van de avond en komende nacht kan het op de grens tussen sneeuw en regen tot ijzel komen. De kans hierop is het grootst in Midden-Limburg, het zuiden van Brabant en Zeeuws-Vlaanderen.”

Ijzel

Het landschap verandert bij ijzel in een ijsbaan en het is dan ook gevaarlijk om onderweg te zijn. Daarom raadt de ANWB aan om dan niet de weg op te gaan. Het blijft de hele zondag sneeuwen met de meeste sneeuwval in het midden en noorden. In het uiterste zuiden en zuidoosten valt ook 2-10 cm, met de minste sneeuw in Zuid-Limburg. “De vele sneeuwval in combinatie met de stevige wind maken de wegen mogelijk onbegaanbaar. De sneeuw stuift namelijk alle kanten op, waardoor zich sneeuwduinen kunnen vormen. Ook belemmert de stuifsneeuw het zicht”, vertelt Van der Linden.

Sneeuwstorm

“Mocht het tot een stormachtige wind komen én er valt tegelijkertijd sneeuw, dan kunnen we officieel van een sneeuwstorm spreken. Op de Wadden valt waarschijnlijk weinig sneeuw, dus de kans op een sneeuwstorm is het grootst in Noord-Holland. De laatste keer dat het tot een officiële sneeuwstorm kwam was in 2010.”

Sneeuwpret

De overlast door de sneeuwval is naar verwachting zondag groot. Maar de meteoroloog verwacht dat de vele sneeuw ook zeker voor een hoop sneeuwpret zorgen. “In het overgrote deel van het land ligt dan sneeuw genoeg. Wel kan het zo zijn, zeker in de wat noordelijkere delen van het land, dat de sneeuw minder goed plakt. Dat komt door de ijzige kou. Overdag is het namelijk slechts -2 tot -6 graden. Door de wind voelt het bovendien aan als -10 tot -15 graden!”

Wie zich buiten waagt moet zich dan ook warm aankleden. In het zuiden zijn de kans om een mooie sneeuwpop te bouwen of een ouderwets sneeuwballengevecht te kunnen houden groter dan in het midden en noorden. Sleetje rijden met de kinderen kan in het hele land.