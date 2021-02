Smaakloop van zes Bredase horecazaken is groot succes: ‘Mensen zijn blij om iets te doen te hebben’

BREDA - Zes Bredase horecazaken organiseerde dit weekend de Bredase Smaakloop. De loop is een wandeling van 10.000 stappen, waarbij de deelnemers bij de horecagelegenheden kunnen genieten van een culinair hapje. Met succes, de wandeling was direct uitverkocht. ”Mensen waren vooral ook blij dat ze weer iets te doen hadden”, aldus Tom Hensen, van Big Belly Bar Breda.

Wandelen is het nieuwe stappen. Dat is het motto van Big Belly Bar Breda, radio Pannekoek, T-huis Breda, The Tiger Club, Colins en de Botanist, die de Bredase smaakloop organiseerden. Bij iedere gelegenheid konden de wandelaars een hapje kopen tussen de 5 en 7 euro. Daarnaast zet je zo’n 10.000 stappen, wat de aanbevolen hoeveelheid is voor een dag. Gisteren vond de eerste dag van de loop plaats. “Iedereen heeft het ontzettend naar zijn zin gehad”, blikt Tom Hensen van Big Belly Bar Breda terug. “Mensen vonden het vooral ook fijn om weer eens iets te doen te hebben, iets om naar uit te kijken in het weekend. Voor ons was het ook een soort van vuurdoop, het was de eerste keer dat wij iets aan konden bieden als Big Belly Bar. Het is dan fijn om te horen dat ons eten lekker is.”

De organisator vertelt dat het lekker druk was, maar dat iedereen de coronamaatregelen goed heeft nageleefd. “We zagen wel dat het voor mensen wennen was dat ze niet mochten gaan zitten om te eten”, legt hij uit. “Buiten de poorten en rondom ons pand hadden we mensen staan om te controleren. Dat heb je natuurlijk liever niet, maar dat hoort er nu wel bij. We waren eigenlijk het meest angstig voor de naleving van de regels, maar dat is gelukkig goed verlopen.”

Siberische toestanden

Toen de zes horecagelegenheden vanochtend het weer zagen hebben ze even getwijfeld of de wandeling van vandaag wel door kon gaan. “Er werden Siberische toestanden voorspeld, dan vraag je je toch af of je mensen daarvoor moet behoeden. Toen we zelf vanochtend op straat liepen en de stoep schoon hadden gemaakt, vonden wij het wel kunnen.” Toch is het minder druk dan gisteren. “Het is niet wat we in eerste instantie hadden verwacht. Zonder sneeuw was het waarschijnlijk vier keer zo druk geweest. Gelukkig zijn de mensen die komen lekker dik aangekleed.”

Tweede editie

Of er een tweede editie komt is nog maar de vraag. “Wat ons betreft zouden we het graag weer doen over twee weken, want het was meteen heel populair”, stelt Hensen. “Maar we mogen geen tickets verkopen omdat het dan een evenement is. Daardoor is het moeilijk controleren hoeveel mensen er precies op de been zijn. We moeten daarom eerst nog goed met de gemeente in overleg over wat haalbaar is.”