Bredanaars doneren ruim 13.500 tulpen aan medewerkers in de zorg en de politie

BREDA - Breda is massaal in actie gekomen en heeft ruim 13.500 tulpen bij Breda Maakt Mij Blij gekocht om deze te doneren aan de medewerkers in de zorg en de politie voor het harde werk wat zij verzetten op dit moment. Zaterdagmiddag zijn medewerkers van het Amphia, Revant, BOA’s, politieteam Markdal en politieteam Weerijs verrast met de bloemen.

De start van de coronacrisis betekende voor Bredanaars Thibaud van der Steen en Frank Haagen de start van Breda Maakt Mij Blij. Met het platform helpen ze al bijna een jaar ondernemers die met hun producten dreigen te blijven zitten, zoals tulpen, bier, flessen wijn of gladiolen. “Het is vorig jaar allemaal begonnen met de tulpen van boer Jos”, legt Thibaud uit. “Hij had ze nog net niet in de versnipperaar gegooid toen Frank en ik onze hulp aanboden. Door middel van een Tikkie verkochten wij bloemen en asperges op de hoek van de straat. Daarna volgde dus nog veel meer acties.

Tulpen

En na al die acties is de cirkel nu rond: Breda Maakt Mij Blij verkocht opnieuw tulpen voor Boer Jos. Boer Jos heeft een tulpenkwekerij, maar kan ze door alle strenge coronamaatregelen lastig verkopen. Hij heeft de temperatuur in de kassen al lager gezet, maar hij kan het oogsten van de tulpen niet oneindig uitstellen. Dus vonden Tibaud en Frank dat hij wel (weer) wat hulp kon gebruiken. Het verschil met vorig jaar? “Dit jaar konden mensen heel gemakkelijk ook een bosje tulpen doneren aan het Bredase zorgpersoneel”, legt Thibaud uit. Dat deden Bredanaars massaal. Ruim 13.500 tulpen werden zaterdagmiddag uitgedeeld aan medewerkers van het Amphia, Revant, BOA’s, politieteam Markdal en politieteam Weerijs.