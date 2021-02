Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij ontvangt eerste Bredase Circulaire Doorgeef Trofee

BREDA - Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij heeft de allereerste Bredase Circulaire Doorgeef-Trofee gewonnen. Hij kreeg de trofee als afsluiting van de Week van de Circulaire economie uit handen van wethouder Boaz Adank.

De ondernemers achter ’Breda maakt mij blij’ laten al een tijdje zien dat afval niet bestaat. Met het platform helpen ze al bijna een jaar ondernemers die met hun producten dreigen te blijven zitten. Zo werden onder andere de 20.000 flessen wijn van de nonnen van Oosterhout gered, werden de gladiolen van boer Theo gered en werden er honderden kerstpakketten verkocht om het Bredase Nora Werkt te steunen. En na al die acties is de cirkel nu rond: Breda Maakt Mij Blij gaat zich opnieuw inzetten voor Boer Jos.

“Steeds meer komt het besef dat het noodzakelijk is dat we op een andere manier gaan kijken naar onze productie en consumptie maar ook naar wat daar uiteindelijk van overblijft”, vertelt wethouder Adank. ”Breda Maakt Mij Blij is een prachtig voorbeeld van een groep ondernemers die in staat is om daar op een inventieve, creatieve en duurzame wijze mee om te gaan. Ik hoop ook dat hun actiesmeer mensen inspireren en dat de doorgeef-trofee daar een aanjager in kan zijn.”

‘Doorgeef-Trofee’

Thibaud is de eerste die de Bredase Circulaire Doorgeef-Trofee heeft gewonnen. De trofee is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Breda Circulair, STEK en de gemeente Breda. Eens per kwartaal zal de trofee door de ontvanger worden doorgegeven naar een andere ondernemer. Om zo ondernemers die met circulaire economie in Breda actief zijn in de spotlight te zetten. Middels deze doorgeef trofee kan de gemeente een database ontwikkelen met allemaal mooie verhalen van ondernemers die stappen maken op weg naar een duurzaam Breda. Deze database aan verhalen worden vervolgens ingezet om andere ondernemers en bewoners te inspireren en informeren om lokaal met circulaire economie aan de slag te gaan. De verhalen dragen bij aan het profileren van de Gemeente Breda als gemeente waar innovatie en duurzame ondernemerschap samenkomen.