West-Brabantse huisartsen krijgen dit weekend het coronavaccin

BREDA - Honderden huisartsen uit West-Brabant krijgen vandaag of morgen hun coronaprik. Het Amphia ziekenhuis in Breda heeft haar locatie ter beschikking gesteld.

Verschillende huisartsen hebben zich vrijwillig aangemeld om hun collega’s te vaccineren. Daarnaast komen ook de waarnemende huisartsen, huisartsen in opleiding, chauffeurs van de huisartsenposten aan de beurt dit weekend. In de huisartsenpraktijken verandert er niets voor de patiënten. Omdat niet duidelijk is of je het virus nog kunt overdragen als je ingeënt bent, blijven de huisartsen hun patiënten helpen met een mondneusmasker op en andere beschermingsmiddelen. Nu de huisartsen beschermd zijn, is de kans dat huisartsen omvallen en geen zorg meer kunnen leveren een stuk kleiner geworden.

Door een intensieve samenwerking tussen de vier huisartsen zorggroepen en de LHV in de regio: Het Huisartsenteam, Huisartsen Coöperatie West-Brabant, Huisartsen Zorggroep Breda en Zorroo is dit tot stand gekomen.