Prins Arie ontvangst als eerste de Kontenklopper coronaproof bij hem thuis

BREDA - Traditiegetrouw mocht Prins Arie d’n Irste deze morgen om 11.11 uur de Kontklopper als eerste in het Kielegat in ontvangst nemen. Dit jaar ging dat echter anders dan voorafgaande jaren. De carnavalskrant werd coronaproof afgegeven bij de prins thuis, maar natuurlijk wel met de nodige confetti en feestelijkheid. “Het is een heel mooi bewaarexemplaar geworden”, vertelt de Prins van ut Kielegat.

Precies om 11.11 uur is door de straat van de prins carnavalsmuziek te horen. Fietsers stappen even af en kijken verrast op. Om de hoek komen namelijk twee vissers in gele regenjassen aangelopen. Met een grote hengel in hun hand, met daaraan het eerste nummer van de Kontklopper, zijn ze onderweg naar het meest versierde huis van de straat waar de prins blij voor zijn voordeur staat. Eenmaal aangekomen wordt de carnavalskrant ‘over gehengeld’ en neemt de prins hem in ontvangst.



Prins Arie d’n Irste ontvangt de Kontenklopper. Foto: Camiel Beekers

“Het is een heel mooi bewaarexemplaar geworden”, vertelt de prins terwijl hij de krant van de vishaak haalt. “Op deze manier krijg je toch nog een beetje het carnavaleske gevoel in huis.” De krant is zoals altijd goed gevuld met foto’s en het carnavalsprogramma om vanuit huis te kunnen volgen. Daarnaast staan er dit jaar ook achtergrondverhalen over de carnavalsgeschiedenis, een column van Klaas Dijkhoff en tips om het thuis gezellig te maken met carnaval. “De Kontklopper leent zich helemaal voor een veilig carnavalsfeest.”

De Kontlopper is nu voor heel het Kielegat verkrijgbaar. Het is dit jaar echter niet mogelijk om de carnavalskrant gratis te verspreiden, door minder advertentie-inkomsten en sponsorgelden. Stichting Kielegat vraagt daarom een symbolische bijdrage van 2,22 euro voor de krant om het carnavalsfeest te kunnen blijven organiseren. “Door de Kontklopper aan te schaffen steun je onze stichting en vrijwilligers, die zeker dit jaar keihard werk hebben verricht”, legt de prins uit.

Op de bank

“Dit is de meest unieke carnaval die ik ooit heb meegemaakt, maar we gaan er toch een feestje van maken. We gaan elkaar gezellig online opzoeken en iedereen kan het carnavalsfeest vanuit huis volgen”, vertelt de prins. “Ik denk dat dat heel goed is, want we moeten voorkomen dat mensen elkaar toch offline gaan opzoeken of in de stad gaan kijken, want in de stad is dit jaar echt niks te doen”, benadrukt hij.

“Overdag ben ik druk bezig om het carnavalsfeest toch nog online naar iedereen toe te brengen, maar ‘s avonds met de avondklok zit ik ook op de bank. Natuurlijk wel met een biertje erbij”, lacht hij. De prins heeft dus een vol programma. “We proberen zoveel mogelijk te doen binnen de maatregelen en dat zal genoeg hoogtepunten gaan geven. Zo hebben we een live ‘Kielegats Diktee’ of het ‘Leste Avondmaal’.”



Prins Arie d’n Irste zal deze carnaval soms ook op de bank zitten. Foto: Camiel Beekers

Zelf kijkt de prins het meest uit naar de opening van het carnavalsfeest. “We gaan traditiegetrouw toch een sleuteloverdracht doen met de burgermeester, ik ben blij dat zoiets gewoon door kan gaan. Carnaval blijft namelijk een feest van tradities” Daarnaast is de prins ook blij met de velen initiatieven in ut Kielegat. “Het is fantastisch om te zien hoeveel creatieve ideeën er dit jaar zijn ontstaan.”

Prins Arie hoopt dat iedereen thuis toch nog een gezellige maar ook veilig carnaval kan beleven. “Probeer er een paar feestelijke dagen van te maken, ondanks dat het nu anders is dan we gewend zijn. We zijn allemaal toe aan wat vrolijkheid en we gaan elkaar gewoon online gezellig opzoeken.” Hij roept iedereen dan ook op om het carnavalsgevoel vast te houden. “Blijf gezond en houd de moed erin, want volgend jaar gaan we dubbel zo hard feest vieren”, verzekert de prins in zijn woonkamer.

Indien voorradig is de Kontklopper op carnavalsvrijdag alsnog gratis verkrijgbaar in de Albert Heijn.