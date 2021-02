Breda wordt wakker onder witte deken: KNMI geeft code rood af

BREDA - De eerste sneeuwvlokken kwamen zaterdagavond uit de lucht gevallen. Dat heeft doorgezet en heel de nacht heeft het gesneeuwd. Daardoor wordt Breda zondagochtend wakker onder een witte deken. Heel mooi, maar ook gevaarlijk volgens het KNMI.

Het werd al de hele week voorspeld, sneeuw is in aantocht. Die voorspelling kwam uit. Gisteravond ging de regen geleidelijk aan over in sneeuw. Die sneeuw is blijven liggen. Zo werd Nederland, en ook Breda, wakker in een winter wonderland. Daarom is vandaag de uitgelezen kans om een sneeuwballengevecht te houden of een sneeuwpop de bouwen. Dat mag natuurlijk, geeft de Rijksoverheid aan, maar ontmoet wel zo min mogelijk mensen. “Sneeuwballen gooien met uw huishouden of één persoon buiten het eigen huishouden mag.”

Toch brengt dat pak sneeuw ook gevaren met zich mee. Door een stevige oostenwind is er sprake van een sneeuwjacht. Dit kan zorgen voor sneeuwduinen, die gevaarlijke situaties opleveren in het verkeer. Bovendien is het zicht door de sneeuw slecht en voelt het snijdend koud aan. Ook wordt er gewaarschuwd voor gladheid. Daarom heeft het KNMI voor vandaag code rood afgegeven. Op veel plaatsen zal het vandaag nog licht sneeuwen, maar vanuit het zuiden neemt dit gedurende de dag af. Er kan nog één tot vijf centimeter sneeuw vallen. Na middernacht gaat de waarschuwing over in code geel. Deze blijft tot zeker dinsdagochtend 08.00 uur van kracht.



Sneeuw in Bavel. - Foto: Wesley van der Linde/GroenNieuws.nl