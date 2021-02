Winterweer domineert straatbeeld: treinen en bussen rijden niet, anderen genieten van sneeuw

BREDA - De aanhoudende sneeuw en wind zorgt voor zoveel hinder op het spoor dat de NS in overleg met ProRail heeft besloten om vandaag geen treinen meer te laten rijden. Het treinverkeer werd eerder al sowieso tot 12.00 uur stilgelegd. Gelukkig wordt er ook van het winterse weer genoten. Bekijk daarvan hier de foto’s.

Er rijden vandaag sowieso de hele dag geen treinen. Dat heeft de NS na overleg met ProRail besloten. Door het winterse weer kunnen de wissels niet of nauwelijks bewegen. “Op dit moment zijn er te veel storingen om een betrouwbare treindienst te kunnen bieden”, valt er op de site van NS weergeven. “Later vandaag informeren we u verder over het treinverkeer van morgen. Wij adviseren reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden.” Eerder adviseerde de vervoerder al om reizen uit te stellen tot morgen. Busvervoerder Arriva heeft ook besloten om tot nader orde niet te rijden in het zuiden, waaronder Breda.

De sneeuw zorgt ook voor hinder op de wegen, maar op de wegen rondom Breda is het vooralsnog rustig. Toch blijft het opletten geblazen. Rijkswaterstaat laat op Twitter weten dat er inmiddels al 25,5 miljoen kilo zout gestrooid is. “We gaan net zo lang door met strooien tot de wegen weer zwart zijn’, aldus gladheidscoördinator Jan Rients Slippens in de Tweet. De gemeente Breda besloot om de milieustraat aan de Slingerweg ook te sluiten vanwege de weeromstandigheden. “Door de sneeuw en gladheid kunnen we niet garanderen dat de bezoekers het milieustation veilig kunnen gebruiken. Daarom is het vandaag gesloten.”

Rijkswaterstaat is druk bezig met strooien. (tekst gaat verder na foto)



Foto: WESLEY VAN DER LINDE

Genieten

Gelukkig wordt er ook genoten van het winterse wonderland. Veel Bredanaars trokken er op hun vrije dag op uit om te genieten van het witte uitzicht. De een kleed zich dik aan op een lange wandeling te maken, de ander bouwt een sneeuwpop. Veel kinderen trotseren de kou om te gaan sleeën. Bekijk hier hoe Breda deze koude dag doorkomt.

De sneeuwpop van Colinda Boomaars.

Foto: Colinda Boomaars

“Onze eigen sneeuwduin”, aldus Anita.

Foto: Anita Van Zsa Zsa N Zsinzi

Ellen heeft de hoeveelheid sneeuw maar even opgemeten



Foto: Ellen Schellekens-Roulaux

De hond van Marga en Louis in het bos.



Foto: Marga en Louis Mertens

Ook sneeuwpoppen krijgen dit jaar mondkapjes op.



Foto: Bregje Kop

Bredanaars genieten volop van de sneeuw.



Foto: WESLEY VAN DER LINDE

Er wordt flink met sneeuw gesjouwd.



Foto: WESLEY VAN DER LINDE

Kinderen hebben plezier op de slee.



Foto: WESLEY VAN DER LINDE

Gesport wordt er ook nog.



Foto: WESLEY VAN DER LINDE