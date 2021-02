Code Oranje voor grootschalige gladheid, werking strooizout niet optimaal

BREDA - Het KNMI waarschuwt deze ochtend voor grootschalige gladheid. Ondanks dat er in Breda geen verse sneeuw meer is gevallen vannacht, kunnen wegen door onder andere ijsplaten spekglad zijn. Er is veel gestrooid om die gladheid tegen te gaan, maar dat strooizout werkt bij te lage temperaturen niet optimaal.

Het KNMI heeft voor heel Nederland tot 12.00 uur vanmiddag code oranje afgegeven. In het zuiden van Nederland geldt die waarschuwing vanwege grootschalige gladheid door gevallen sneeuw en ijsplaten. Problemen op de weg vallen in en rond Breda mee, aangezien veel mensen thuis werken. Wel is er op de A27 richting Gorinchem een vrachtwagen geschaard. Daar is de rechter rijstrook dicht. De ANWB roept mensen op om alleen de weg op te gaan als dat strikt noodzakelijk is.

Vanaf 12.00 uur zal enkel nog code geel gelden vanwege de gladheid. Maar dat betekent niet dat de gladheid daarna ook snel zal verdwijnen. Komende nachten en ochtenden is namelijk strenge vorst voorspeld, en daardoor werkt het strooizout niet optimaal.

Strooizout werkt het beste bij temperaturen rond of net onder het vriespunt. Als de weg kouder wordt dan -7 graden neemt de werking sterk af. Komende nacht liggen de minima tussen -6 en -11 graden. Later in de week worden de nachten nog kouder en kan de temperatuur lokaal dalen onder -15 graden. Ook de temperatuur van het asfalt zal dan ver onder de -7 graden duiken. Wegen kunnen dan toch regionaal glad zijn, ondanks dat er veel strooizout op ligt.