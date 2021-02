Heusdenhout laat inwoners meedenken over de toekomst van de wijk

BREDA - Momenteel werkt de wijkraad Heusdenhout aan de ontwikkeling een wijkagenda: ‘Kijk op de wijk Heusdenhout 2020-2030’. Hiervoor onderzoekt de wijkraad wat de mening van de wijkbewoners over hun wijk is. Daarvoor kunnen Bredanaars die in de wijk wonen of werken een enquête invullen.

Wat vind jij van de voorzieningen en diensten in jouw wijk. Waar zie je kansen, verbeteringen en mogelijkheden voor de toekomst? Het zijn de vragen die de wijkraad Heusdenhout stelt aan de inwoners.

Wijkagenda

Het doel van de wijkagenda is om plannen te ontwikkelen om zo de leefbaarheid en de burgerparticipatie in de wijk te verbeteren. De wijkagenda wordt opgesteld met wijkbewoners, gemeente, ondernemers in de wijk, onderwijs, zorg en welzijn en overige belanghebbenden in de wijk. “Daarbij kijken we vanuit verschillende invalshoeken, zoals, wonen, werken en leven in een schoon en veilig Heusdenhout. De wijkraad regisseert hierin”, aldus de wijkraad.

De wijkraad heeft verschillende kernpunten. Zo wil de wijkraad een evenwichtige mix van koop- en (sociale) huurwoningen en moet het gebied Hart van Heusdenhout versterkt worden. Ook vindt de wijkraad dat openbare ruimte van het winkelcentrum toe is aan een opknapbeurt. Andere onderwerpen waar de wijkraad zich over buigt zijn ontmoeten, veiligheid en milieuzaken zoals luchtkwaliteit en geluidsoverlast.

De vragenlijst is in te vullen via https://www.heusdenhout.nl. Liever een papieren versie invullen? Een papieren versie kun je afhalen en inleveren bij OBS de Tweesprong, Kapelstraat 15, Breda.