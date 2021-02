Bredase bruidszaak doet noodkreet: ‘Laat ons op afspraak open gaan!’

BREDA - Bruidszaken zijn net zoals alle andere niet-essentiële winkels al sinds half december gedwongen gesloten. Kledingzaken die toch willen verkopen, zullen dat moeten doen door bestellingen te bezorgen óf vanaf woensdag door bestellingen te laten afhalen. Maar daar heeft Henri den Ouden van bruidsmodewinkel Santerello niets aan. “Het kopen van een jurk of maatpak is niet hetzelfde als het kopen van een spijkerbroek.” Hij luidt de noodklok, omdat hij wil dat kabinet bruidszaken de deuren weer deels laat openen.

De trouwbranche heeft het afgelopen jaar flink te verduren gehad. Veel bruiloften werden geannuleerd en verplaatst, omdat ze door de strenge coronamaatregelen niet door konden gaan. En nu komt ook het seizoen 2021 in gevaar. want net als alle andere kledingzaken, maken bruidszaken de deuren nog niet openen. “ Met de laatste versoepeling van de coronamaatregelen hoopte wij onze deuren weer op afspraak te kunnen openen”, legt Henri uit. “Maar de versoepeling waarbij goederen alleen op bestelling mogen worden opgehaald, gaat onze branche niet redden.”

“Het kopen van een jurk of maatpak is niet hetzelfde als het kopen van een spijkerbroek”, aldus Den Ouden. “De kleding wordt bij de bruidsmodezaak gepast, maar moet daarna worden besteld bij de fabriek. Daarom kan dit soort aankopen niet op het laatste moment worden gedaan. Het kan soms maanden duren tot we de bestelde artikelen ook echt in de winkel hebben. Als de bruidsmodezaken niet snel de deuren mogen openen, gaat een heel seizoen verloren. Dit hebben we in 2020 al meegemaakt. Als de winkels de deuren binnenkort ook niet mogen openen, gaat alle omzet in 2021 ook verloren daarom de noodklok.”

Verzetten

De Bredase bruidszaak van Henri heeft al veel afspraken met aanstaande bruidsparen moeten verzetten. “Voor sommige is dit zelfs een reden geweest om hun grote dag dan uiteindelijk te verplaatsen. Toch zien we dat de meeste stellen nog altijd dromen van een bruiloft in dit voorjaar, zomer van 2021 en kunnen momenteel nergens terecht. Ze houden goede moed, maar de onzekerheid wordt met de dag groter. Zullen ze wel op tijd een pak of jurk kunnen kopen?”

Oplossing

Van Ouden heeft al een oplossing voor ogen. Zo pleit hij ervoor om iedere ochtend, middag en avond één bruid of bruidspaar te mogen ontvangen. Entourage zou dan bijvoorbeeld via videoverbinding mee kunnen kijken. “Veiligheid staat voor ons altijd voorop, maar we zijn ervan overtuigd dat we op een volkomen veilige manier heel veel bruidsmodezaken en bruiloften kunnen redden.”