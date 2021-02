Nog wekenlang ‘s avonds lege straten: ‘Avondklok wordt verlengd tot 2 maart’

BREDA - De avondklokmaatregel, die eigenlijk op aanstaande woensdag om 04.30 uur zou aflopen, wordt door het kabinet verlengd tot en met 2 maart. Dat meldt de NOS. Dat betekent dat de straten ‘s avonds ook komende weken voor een groot deel leeg blijven.

De avondklok werd op 23 januari ingevoerd door het kabinet. Daardoor mag je van 21:00 uur ‘s avonds tot en met 04:30 uur ‘s ochtends niet buitenkomen, tenzij je een goede reden hebt. Wie de avondklok overtreedt kan rekenen op een boete van 95 euro. De invoering van de maatregel kon op veel weerstand rekenen vanuit de samenleving. In heel het land braken rellen uit. Ook in Breda was het raak. In Tuinzigt werden de nacht na de invoering van de avondklok meerdere winkelruiten vernield. En ook de nachten daarna bleef het onrustig in de stad. Er gold daarom een noodverordening voor verschillende wijken zoals het Centrum, Hoge Vucht en de Haagse Beemden.