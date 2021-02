Verplaatste Cultuurnacht Breda nu toch geannuleerd

BREDA - De Stichting Breda Cultureel heeft besloten de Cultuurnacht Breda 2021 helemaal af te blazen. Eerder werd de Cultuurnacht, die doorgaans eind januari plaatsvindt, al verplaatst naar de tweede helft van maart.

De vooruitzichten dat het evenement binnen de corona-maatregelen daadwerkelijk doorgang kan vinden zijn zo mager, dat het bestuur en team hebben besloten de verdere voorbereidingen te staken. Hiermee wordt de financiële schade beperkt en energie behouden om alternatieven voor later dit jaar uit te werken.

De alternatieve Cultuurnacht stond gepland voor 19, 20 en 21 maart. Op de vrijdagavond, zaterdagmiddag en –avond en zondagmiddag zouden in diverse stadsdelen een aantal presentaties in vaste routes te bezoeken zijn; steeds voor groepen van 30 personen. Mogelijk kunnen medio maart weer groepen van 30 personen theaters bezoeken, maar voor andere locaties is daar een evenementen-vergunning nodig. “De kans dat die afgegeven wordt voor de beoogde periode is nagenoeg nihil”, aldus de organisatie.

Stichting Breda Cultureel is in overleg met de gemeente en de culturele initiatieven in Breda over extra culturele activiteiten zodra het weer mogelijk is. De Stichting hoopt dat de Cultuurnacht 2022 weer op de gebruikelijke manier plaats kan vinden. Het evenement staat in de agenda voor zaterdag 22 januari 2022.