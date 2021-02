Dak- en thuislozen krijgen 24 uur per dag opvang tijdens extreem winterweer

BREDA - Vanwege de extreme weersomstandigheden kunnen dak- en thuislozen in Breda 24 uur per dag van opvang gebruik maken. “Samen met de inloophuizen in Breda - die gedurende de dag geopend zijn - zorgen we ervoor dat dak- en thuislozen 24 uur per dag onderdak kunnen krijgen”, laat de gemeente weten.

Normaal gesproken wordt in de nachten dat er sprake is van vorst (naast de reguliere dag- en nachtopvang in de Doorstroomvoorziening) een speciale tijdelijke vorstopvang geopend in Breda. Deze is de afgelopen periode al in gebruik genomen. Gezien de aanhoudende extreme koude wordt deze vorstopvang nu langer geopend.

“Met dit extreme winterweer willen we ervoor zorgen dat echt niemand op straat hoeft te verblijven. Ook niet gedurende de dag”, legt wethouder Haagh uit. “De inlopen zorgden al voor opvang gedurende een groot deel van de dag. Door uitbreiding van de openingstijden van enkele inlopen en het langer openstellen van de vorstopvang, bieden we dak- en thuislozen 24 uur per dag een dak boven het hoofd. En omdat het weer op dit moment zo extreem is, willen we dat niemand nu op straat slaapt. We kunnen mensen daarom vanaf vanavond door middel van een noodverordening echt behoeden voor de vorst en actief naar binnen toe brengen.”

Vervroegde openstelling vorstopvang

Om ervoor te zorgen dat dak- en thuislozen gedurende de dag niet buiten hoeven te verblijven wordt de vorstopvang eerder geopend en later gesloten. De vorstopvang gaat de komende dagen om 15.30 uur open en sluit om 9.00 uur. In het weekend is de vorstopvang 24 uur per dag geopend.

Gedurende werkdagen kunnen dak- en thuislozen overdag terecht in de verschillende inlopen. Denk aan onder andere de Faam, het Annahuis en Stichting de Herberg. Dit zijn locaties waar de mensen warm kunnen worden, terecht kunnen voor hun sanitaire behoeften, een maaltijd en/of andere vormen van ondersteuning.