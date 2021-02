Plukroute Princenhage laat kinderen kennis maken met de natuur: ‘Vruchten en noten kun je gratis plukken’

BREDA - Kinderen uit Breda hoeven in de carnavalsvakantie niet stil te zitten. Plukroute Princenhage heeft namelijk een speurtocht uitgezet. Alle kinderen van 4 tot 10 kunnen deze samen met hun ouders lopen. “Kinderen komen op een speelse manier meer te weten over de natuur en de Plukroute.”

Plukroute Princenhage heeft een boekje gemaakt: ‘Speuren en kleuren’. In het boekje staan kleurplaten voor de jongsten en speuropdrachten en wist-je-datjes voor de wat oudere kinderen. Het boekje is gratis op te halen of te downloaden.

Het boekje wordt in de week voor de vakantie verspreid bij basisschool De Eerste Rith en Sint Maerte. Ook is het boekje gratis op te halen bij de bakkers Pol en Lips, slager Meat & More, Multiboek en in het weekend bij Het Roode Hert. Het boekje is ook te downloaden van de website: www.plukroute-princenhage.nl.

Plukroute Princenhage is 3,5 km lang en gaat door plantsoenen en straten. Van fruitbomen en struiken kun je gratis de vruchten, bessen en noten halen en bloemen plukken. Het is een initiatief van vrijwilligers die de route onderhouden.