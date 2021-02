Op de werkvloer bij maaltijdenchauffeur Ad Veheijen: ‘Vrijwilligerswerk geeft me een nuttig gevoel’

BREDA - De Bredase Ad Verheijen (62) heeft een lang werkzaam leven achter de rug. Nu hij volledig is afgekeurd, is hij via MOOIWERK aan de slag gegaan als maaltijdenchauffeur bij woonzorgcentrum Raffy. “Het is fijn om me op deze manier nuttig te maken en tegelijkertijd ook onder de mensen te komen”, aldus Verheijen.

Wat voor werk heb je allemaal gedaan?

Ik heb 22 jaar in de gevangenis gewerkt als bewaarder. Daarna heb ik een overstap gemaakt naar Amarant. Daar heb ik in totaal zestien jaar gewerkt. Eerst als begeleider van mensen met een gedragsstoornis, en daarna nog enkele jaren op kantoor.

Waarom ben je gestopt met werken?

In 1987 heb ik kanker gehad. Door die kanker zijn mijn nieren aangetast. Inmiddels is dat zo ernstig, dat ik volledig ben afgekeurd. Daardoor kwam ik in 2017 thuis te zitten. Helaas werd er toen opnieuw kanker bij me vastgesteld. Ik ben behandeld voor schildklierkanker. Dat is nu onder controle, ik ben in remissie. Momenteel wacht ik op een niertransplantatie, maar daarvoor moet ik eerst 3 jaar schoon zijn van de kanker. Dat is volgend jaar.

Toen alle rompslomp van de behandelingen achter de rug was, kreeg ik al snel de drang om weer iets te gaan doen. Ik heb tientallen jaren gewerkt, dus dat niets doen is niks voor mij.

Hoe kwam je bij Raffy terecht?

Dankzij MOOIWERK. Toen ik eind 2020 al even rondliep met dat gevoel dat ik me weer nuttig wilde maken, kreeg ik een kaart van MOOIWERK in de bus. Dat is de overkoepelende organisatie van al het vrijwilligerswerk in Breda. Op die flyer stond een telefoonnummer dat ik heb gebeld. Ik heb toen mijn hele verhaal verteld, en uitgelegd waar ik naar op zoek was. Zij hebben me toen in contact gebracht met Raffy, wat een onderdeel is van woonzorgcentrum Raffy - Lâle- De Leystroom.

Waar was je precies naar op zoek dan?

Naar een manier om me nuttig te maken en om weer onder de mensen te komen. Maar tegelijkertijd was het wel belangrijk voor me dat het me niet teveel energie zou kosten. Door mijn nierklachten ben ik heel snel moe en moet ik mijn energie goed verdelen over de dag. Bij Raffy werk ik als chauffeur. Dat is ideaal, want zo houd ik ook de rest van de dag nog genoeg energie over.

Hoe ziet een werkdag er bij jou uit?

Ik werk iedere donderdag en vrijdag. We starten dan altijd om 11.00 uur. Dan komen de maaltijden uit de keuken die wij in de bus laden en gaan rondbrengen. Daar zijn we een paar uur mee bezig. We gaan altijd met twee personen op pad. Ik ben dan de chauffeur, en degene die met me mee rijdt geeft de maaltijden bij de mensen af.

Wat vind je zo leuk aan dit werk?

Het is enorm ontspannend. Als het weer het toelaat, ga ik op mijn elektrische fiets naar Raffy toe. Daar drink ik dan nog een kopje koffie voor we vertrekken. Het is voor mij enorm fijn om bezig te zijn en onder de mensen te komen, op een manier die me niet teveel energie kost.

Daarbij vind ik het ook heel fijn om mijn collega’s te spreken. Ik heb natuurlijk jarenlang banen gehad met collega’s. En dat contact miste ik echt. Als corona voorbij is hoop ik bovendien dat ook het contact met de mensen waar we de maaltijden bezorgen wat uitgebreider wordt. Dat is nu natuurlijk lastig, want veel van de mensen waar we komen hebben een kwetsbare gezondheid. Maar de tijd en ruimte om wat uitgebreider een praatje te maken is er wel.

Met wat voor mensen werk je?

Dat is heel divers. Er werken meer mensen die net zoals ik zijn afgekeurd. Op donderdagen werk ik vaak met iemand die een niertransplantatie heeft gehad. Dus dat is wel enorm toevallig, aangezien ik zelf ook op een niertransplantatie wacht.

Maar er werken ook mensen die het vrijwilligerswerk gewoon naast hun andere baan doen. En laatste werkte ik bijvoorbeeld met een jongen die normaal achter de bar stond bij café SamSam. Hij wilde zich graag nuttig maken. Dat geldt eigenlijk voor iedereen die hier werkt: Je wil jezelf nuttig maken, en iets goeds doen voor een ander.





