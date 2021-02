In Baviaonenland wordt carnaval dit jaar thuisbezorgd

BAVEL - Het blijft met carnaval niet stil in Baviaonenland. In het dorp ligt ondanks alle beperkende maatregelen een mooi alternatief carnavalsprogramma klaar met voor ieder wat wils. Zo is er de historische Baviaonse kilometer en wordt carnaval dit jaar ook ‘thuisbezorgd’.

In de aanloop naar carnaval konden Baviaonen al genieten van de enige echte Baviaonse podcast. En ook op alle carnavalsdagen is er wel iets te beleven in Baviaonenland. Zo is daar de alternatieve Tocht der Tochten. Dit is een ontwerpwedstrijd waarin de jeugdige ‘Baviaontjes’ een carnavalswagen kunnen ontwerpen. Dit kan met een tekening of, mooier nog, door een maquette te maken van Lego of een ander materiaal. Hang of zet jouw ontwerp voor het raam en word de beste ontwerper van Bavel! Het beste ontwerp zal in de echte Tocht der Tochten van 2022 te zien zijn.

Carnaval thuisbezorgd

Ook wordt in Bavel weer Wa Ne Gevel georganiseerd en is dit jaar de Historische Baviaonse Kilometer coronaproof te lopen. Maar stichting de Baviaonen heeft nog meer voor de inwoners in petto. “In een tijd waarin we niet fysiek samen kunnen zijn om te carnavallen moet het carnaval naar de mensen thuis komen. De Baviaonen gaan dat doen door Carnaval Thuisbezorgd, een livestream die elke avond gedurende carnaval te zien zal zijn”, aldus de stichting. Diverse onderwerpen zullen hierin de revue passeren. Een onderdeel van de uitzendingen vormt bijvoorbeeld de carnavalsquizvierdaagse. Dit is een interactieve quiz, waar iedereen aan mee kan doen. Volg de social media van de Baviaonen voor meer informatie.

Wa ne gevel!

Elk jaar wordt de straatprijs uitgeloofd voor het mooist versierde huis van het dorp. Ook dit jaar roept stichting de Baviaonen elke Baviaon op zijn of haar gevel op een carnavaleske manier aan te kleden. Alle deelnemers worden weergegeven in een app waardoor de versierde gevels door iedereen gevonden kunnen worden.

Historische Baviaonse kilometer

Al enkele jaren wordt in Bavel de historische kilometer gelopen onder leiding van Toine Jansen en Jack Maas, twee carnavalsdieren en ras-Baviaonen in hart en nieren. Zij hebben deze tocht nu in een mooi carnavalsjasje weten te steken en deze is vanaf komend carnaval op eigen gelegenheid te lopen met behulp van een app.