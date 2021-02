Heb jij het Bredaas dialect onder de knie? Doe dan mee aan het nieuwe Grôôt Kielegats Diktee

BREDA - Weet jij alles van het Bredaas dialect? Dan moet je vanavond zeker afstemmen op Ut Grôôt Kielegats Diktee. De eerste editie van dit nieuwe carnavalsevenement komt uit de koker van de creatieve denktank van Stichting Kielegat waar Dirk van Doesburg onderdeee van is. “We proberen ieder jaar vernieuwingen door te voeren, en dit jaar is die creativiteit harder nodig dan ooit!”

Dirk van Doesburg liep jarenlang mee in de grote optocht en was lid van de raad van elf. Tegenwoordig zet hij zich via de creatieve denktank in voor het carnaval in ‘t Kielegat. “Dat creatieve denken vind ik heel leuk”, legt hij enthousiast uit. “Maar normaal gesproken gaan die vernieuwingen over accenten, want de basis van het carnaval staat stevig. Dit jaar is door corona ineens alles anders. Er is geen optocht en we mogen geen polonaises lopen. Dus moeten we creatiever zijn dan ooit.” Die uitdaging grijpt Dirk met beide handen aan. Hij organiseert en presenteert dit jaar een nieuwe evenement: Ut Grôôt Kielegats Diktee.

Vanavond kunnen Bredanaars op BredaNu afstemmen op dit Bredase dictee dat is opgesteld door Pater Theo Melis. In de studio zal bovendien live verbinding worden gelegd met zo’n acht bekende Bredanaars die ook hun kennis van het Bredaas dialect zullen testen. “Het Nationaal Dictee is natuurlijk ook altijd op tv, dus dit evenement is ideaal om coronaproof te organiseren. En op deze manier ontstaan ook weer nieuwe tradities. Want misschien kunnen we het diktee volgend jaar wel vanuit een volle zaal vol deelnemers uitzenden? Dat lijkt me enorm leuk!”

Wil je meedoen aan Ut Grôôt Kielegats Diktee? Meld je dan aan! Dat kan via dit aanmeldformulier. Aanmelden kan tot vlak voor de start van de uitzending. Het Diktee wordt uitgezonden op maandag 15 februari om 20.00 uur bij BredaNu en duurt zo’n twee uur. Na iedere ronde word je gevraagd je antwoorden in te sturen, waarna Pater Melis de juiste spelling kan vertellen. Tijdens de uitzending wordt al bekend welke bekende Bredanaar de tekst het meest foutloos heeft geschreven. De resultaten van de kijkers thuis worden dinsdag nagekeken. De winnaar wordt dinsdagavond bekend gemaakt tijdens de afsluiting van carnaval. Wil je meedoen, maar is een wedstrijd niets voor jou? Dan kun je natuurlijk ook gewoon thuis meedoen zonder je antwoorden in te sturen.