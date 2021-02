Joan brengt Kielegat in beweging: ‘Mijn hoofd staat nooit stil, ik heb altijd ideeën’

BREDA - Joan den Ouden is binnen stichting ‘t Kielegat de kartrekker van de jeugdraad. Maar vanwege alle strenge maatregelen is er dit jaar geen jeugdraad. Maar stilzitten doet Den Ouden niets. Ze organiseert dit jaar de speurtocht door ‘t Kielegat én Kielegat in beweging.

Voor Joan den Ouden was al snel duidelijk dat er dit jaar geen jeugdraad zou zijn. “Ik was daar heel duidelijk in. Ik wil die kinderen niet teleurstellen. En er waren gewoon teveel onzekerheden.” Maandenlang deed Joan daardoor amper iets aan de voorbereidingen voor carnaval. Tot ze werd benaderd door de organisatie van het alternatief van de Carnavaleske wandeling: Een speurtocht door ‘t Kielegat speciaal voor gezinnen. “Daarmee bezig zijn vind ik heel leuk, omdat het zo anders is en je er zoveel nieuwe mensen door leert kennen. Ik merk dat ik daar enorm veel energie van krijg.”

En ook een ander nieuw initiatief kwam op Joan’s pad: Kielegat in beweging. “Mijn hoofd staat nooit stil, ik heb altijd heel veel ideeën. Dus toen ik een filmpje zag van onze prins in een joggingspak dacht ik ineens: We moeten Kielegat in beweging gaan brengen!” Zo gezegd, zo gedaan. Deze carnavalsdagen wordt Kielegat iedere dag 11 minuten in beweging gebracht, en bij elke video doen er bekende Bredanaars mee.

Kielegat in beweging is iedere dag te zien zijn en brengt enthousiaste carnavalvierders elf minuten in beweging. Hou voor Kielegat in beweging de site van stichting kielegat in de gaten.