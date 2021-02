Bosuilendorp brengt carnaval via streams naar de woonkamer

ULVENHOUT - Ook in Bosuilendorp is carnaval losgebarsten. Niet met drukte in cafés en op straat, maar vooral thuis in de woonkamer. Lees hier hoe Bosuilendorp al streamend carnaval viert de komende dagen.

Zaterdag 19.11 uur

Vanavond is de ‘Sauwelen uit de oude doosstream’. Bosuilen kunnen hun hart ophalen met een prachtige compilatie van de mooiste sauwelmomenten, met actuele boodschappen van Bosuilen.

Zondag 13.11

Morgen vanaf 13:11 uur zitten de Bosuilen ook weer goed. Zo zijn de prachtige Ulvenhoutse optochten van weleer te bekijken. De stream eindigt vervolgens om 17:11 uur.

Zondag 18.11

Een uur later op de zondag gaat de DJ Party time- Live stream alweer van start. DJ Schoefel & DJ Loars zullen er tijdens deze show voor zorgen dat Bosuilen ook thuis een feestelijke carnaval kunnen vieren. De stream duurt tot 20:11 uur.

Alle streams zijn te volgen via de daarvoor bestemde link, te vinden op de Facebookpagina van Bosuilendorp of via www.bosuilendorp.nl.

Zodra het kan

Naar aanleiding van 55 jaar Bosuilendorp is er een tentoonstelling ontworpen die te zien zijn in het Paulus Museum. vanwege de coronamaatregelen is die echter nog niet te bezichtigen. Dat zal op een later moment mogelijk worden. Zodra het museum opent laat Bosuilendorp hier meer over weten.