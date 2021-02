Weerbericht Breda: ‘Het gaat streng vriezen, einde van de week schaatsweer’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor dinsdag 9 februari en de komende dagen.

Boven Scandinavië ligt een hogedrukgebied, en diverse lagedrukgebieden trekken over het zuiden van Europa naar het oosten. Tussen de beide druksystemen in staat een koude aanvoer van continentale lucht uit het noordoosten en oosten. Voor menig persoon van 30 jaar of jonger was het een spectaculaire kou-inval afgelopen weekend. Die zijn de laatste jaren nauwelijks meer voor gekomen. Even naar mezelf kijkend, de meest sublieme winterinval blijft voor mij die van Oud op Nieuw in de winter van 1978/1979.



Dinsdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het blijft droog en de wind waait matig. De temperatuur schommelt rond de -3 graden.



Het weer voor de komende dagen



Woensdag 10 februari

De opklaringen worden komende nacht breder. En afhankelijk van de duur van de opklaringen vriest het streng tussen -10 en -15 graden. De wind is matig, gemiddeld met 3 of 4 Beaufort uit noordoost of noord. Het is verder meestal zonnig. De middagtemperaturen lopen uiteen van -1 graden in het westen tot -3 graden in het oosten. in de loop van de avond en in de nacht naar donderdag meer wolken door tijdelijk iets vochtiger en onstabielere lucht. In het westen van Brabant zou lokaal een sneeuwbui kunnen vallen.



Donderdag 11 februari

Afhankelijk van de hoeveelheid wolken vriest het in de nacht tot -8 a -13 graden. Overdag meestal zonnig bij een zwakke noordoosten- tot oostenwind van 2 Beaufort. Maxima tussen -1 en -4 graden. Op ondergelopen weilanden en gecontroleerde schaatsbanen kan er dan al volop geschaatst worden.



Vrijdag 12 februari

In de nacht opnieuw strenge vorst tussen -10 en -15 graden. Overdag meestal zonnig en temperaturen net onder het vriespunt van -1 tot -2 graden. De noordoostenwind waait matig met gemiddeld 3 Beaufort. Schaatsen is ook vrijdag en zaterdag mogelijk. Toertochten zitten niet in het vat vanwege de corona en waarschijnlijk is het ijs op diepere wateren nog niet betrouwbaar genoeg. En vanaf zondag, het is wat gewaagd ver vooruit gekeken, maar dan lijkt er verzachting op komst.



Zonsopgang en zonsondergang tijden voor dinsdag 9 februari 2021

Zon op: 08:05 uur

Zon onder: 17:45 uur

Daglengte: 09:40 uur





Weersverwachting opgesteld dinsdag 9 februari 2021 om 14:53 uur