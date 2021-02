Vrieskou zorgt voor gaten in asfalt van snelwegen rond Breda

BREDA - De vorst zorgt voor schade aan het asfalt van verschillende Nederlandse snelwegen. Ook rond Breda is het raak. Onder andere in het wegdek van de A58 en de A27 zijn gaten ontstaan. Daar zijn rijstroken afgesloten en is de maximale snelheid verlaagd naar 70 kilometer per uur.

Op de A58 is de rechterrijstrok afgesloten in zowel de richting Breda naar Tilburg als Tilburg naar Breda. En ook op de A27 bij Breda is in beide richtingen de rechterrijstrook afgesloten vanwege de slechte toestand van het asfalt.

De afsluitingen zorgen voor vertragingen van gemiddeld een kwartier.

Vorstschade aan het asfalt ontstaat doordat het bindmiddel in het asfalt door de lage temperaturen bros wordt. Daardoor ontstaan er scheurtjes en zet het uit. Er raken dan meer steentjes los uit het asfalt dan anders, en het kan ook leiden tot het ontstaan van grote gaten of openstaande naden in de weg.