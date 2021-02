Breda gaat huwelijksceremonies vanuit Stadhuis livestreamen

BREDA - De gemeente Breda heeft een camera geïnstalleerd in de trouwzaal in het Stadhuis. Zo kunnen huwelijksceremonies voortaan worden gevolgd via een livestream. De gemeente heeft nu al laten weten dat deze mogelijkheid ook na corona zal blijven bestaan.

“De mooiste dag van je leven wil je natuurlijk het liefst met al je dierbaren delen”, stelt wethouder Boaz Adank. “Helaas is dat in deze tijd niet altijd mogelijk. Ik ben blij dat we met deze oplossing in de vorm van een live-cameraverbinding een mogelijkheid kunnen bieden voor vrienden en familie om de huwelijksceremonies toch bij te kunnen wonen, hetzij op een digitale manier.”

Regels

Als gevolg van de coronamaatregelen mogen er minder genodigden aanwezig zijn bij huwelijksceremonies. Op dit moment zijn er naast de trouwambtenaar en het bruidspaar maximaal 30 genodigden welkom. En dat is voor beel bruidsparen een probleem. Zij willen hun ja-woord met meer mensen delen. Dat kan vanaf nu dus via een livestream. Het bruidspaar krijgt vooraf een unieke inlogcode die zij kunnen delen met de extra genodigden. Daarbij is er ook de mogelijkheid om de opname van het huwelijk op een USB-stick mee te krijgen.

In de toekomst zal deze live-stream-mogelijkheid blijven bestaan, laat de gemeente weten. Op die manier kan iedereen die door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, het huwelijk via de stream volgen. Zo kunnen bijvoorbeeld vrienden of familie in het buitenland er toch een beetje bij zijn.