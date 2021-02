Click en Collect toegestaan, maar lang niet alle Bredase ondernemers maken er gebruik van

BREDA - Vanaf vandaag is het voor alle niet essentiële winkels toegestaan om klanten hun bestellingen te laten afhalen bij de winkel. Het zogenaamde Click en Collect is een kleine versoepeling van de regels, aangezien het afhalen van bestellingen eerder niet toegestaan was voor winkels als kledingzaken en interieurwinkels. Maar lang niet alle Bredase ondernemers kiezen ervoor om van de ‘versoepeling’ gebruik te maken.

Wil jij iets bestellen bij een winkel in Breda en het zelf afhalen? Dan is dat vanaf vandaag bij verschillende winkels mogelijk. Vanaf vandaag is Click en Collect namelijk toegestaan. Dat betekent dat je een bestelling niet meer perse hoeft te laten bezorgen, maar dat je hem zelf op kan halen. Daar zitten wel strenge regels aan. Zo moet er minimaal 4 uur tussen bestelling en afhaalmoment zitten, en mag je bij het afhalen niet de winkel in.

Ginnekenstraat

Verschillende Bredase ondernemers hebben het Click en Collect systeem meteen ingezet. In de Ginnekenstraat zijn het onder andere de Hema, Blokker, de Zeeman en de Bever waar je je bestelling zelf af kan halen. Maar ook winkels als De Spellenwinkel, Game Mania en de Action gebruiken het nieuwe systeem. Wel zitten er grote verschillen tussen hoe het click en collect werkt bij de winkels.

Zo kun je bij sommige winkels in de webshop kiezen voor de optie ‘Ophalen in de winkel’. Maar bijvoorbeeld bij de Zeeman is het zelf afhalen in de winkel alleen mogelijk als je telefonisch besteld. Ook kiezen sommige winkels voor een minimum bedrag, en rekenen anderen weer servicekosten voor het afhalen.

De winkels die Click en Collect al aanbieden aan hun klanten, lijken eerder de uitzondering dan de norm te zijn. Bij een groot deel van de winkels in de binnenstad is het nog niet mogelijk om online een bestelling te doen en die zelf af te halen.

Kritisch

Veel ondernemers zijn kritisch over het toestaan van Click en Collect. Zij geloven niet dat het systeem tot extra omzet gaat leiden. Zo deed Gaston Creemers van Jean Berge en de ondernemersvereniging van de Haagdijk vorige week al kritische uitspraken over de ‘versoepeling’. “Deze nieuwe regel haalt helemaal niks uit voor een ondernemer als ik. Bovendien ben ik als ondernemer liever bezig met het persoonlijk bezorgen van bestellingen, dan dat ik in mijn winkel moet zitten voor afhaal.” Ook De Beekse juwelier en voorzitter van de ondernemersvereniging Eppo Kawaler ziet weinig heil in het systeem. Hij heeft vooral moeite met de vier uur tussen bestelling en afhaalmoment. Die zijn ingesteld om funshoppen te voorkomen. Maar volgens Eppo is die gedachtegang veel te veel gebaseerd op de stedelijke gebieden. “Ik snap dat het nodig is om dat in de drukke winkelstraten in het centrum van Breda te voorkomen. Maar voor een dorp zijn deze regels echt niet logisch.”