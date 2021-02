Blind Walls Gallery viert Valentijn en carnaval tegelijkertijd met Verkleed Date

BREDA - Net nu carnaval en Valentijnsdag in hetzelfde weekend vallen is feest en liefde even niet toegestaan. Dat vindt Blind Walls Gallery, de organisatie achter de street-art muurschilderingen in Breda, ontzettend jammer. Daarom organiseert Blind Walls Gallery dit jaar de Verkleed Date waarbij iedereen wordt uitgedaagd om een outfit te combineren bij een van ruim 90 muurschilderingen.