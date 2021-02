Veilig Thuis breidt chatmogelijkheden verder uit vanwege avondklok

BREDA - Nu de avondklok verlengd is blijft het tot 2 maart mogelijk om ‘s avonds te chatten met Veilig Thuis. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen op werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur chatten met een medewerker van Veilig Thuis.

“Doordat we nu veel thuiszitten, komt er ook steeds meer huiselijk geweld voor”, legt de gemeente Breda uit. “Het kan zijn dat je zelf slachtoffer bent of dat je een vermoeden hebt van huiselijk geweld bij je in de buurt. Als je wilt praten over jouw situatie of advies wilt wat je kan doen, kun je contact opnemen met Veilig Thuis. Dat kan ook anoniem. De chat is te vinden via www.veiligthuis.nl.”

Het landelijke telefoonnummer 0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Door de verlengde avondklok blijft de chat voorlopig ook ‘s avonds nog beschikbaar.

112 bij gevaar

Bij direct gevaar moet je altijd 112 bellen. Ondanks de avondklok mag je dan ook gewoon je huis verlaten. Je mag naar iemand anders toe gaan als je je thuis niet veilig voelt. In deze gevallen is het toegestaan om je huis te verlaten en krijg je geen boete. Heb je andere zorgen die niet kunnen wachten en je weet niet goed wat te doen, dan kan je bellen met het Meldpunt crisiszorg 0800-5099.