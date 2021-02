Gemeente en NAC Breda maken toekomstbestendige afspraken over stadion

BREDA - Gemeente Breda en NAC Breda hebben nieuwe, toekomstbestendige afspraken gemaakt over de huur van het stadion en daarvoor een nieuwe huurovereenkomst opgesteld. Met de gemeenteraad was afgesproken om te komen tot een verzakelijking van de relatie tussen NAC Breda en de gemeente Breda. De nieuwe, geactualiseerde huurovereenkomst bevat daarom een heldere afbakening van de wederzijdse rechten en plichten.

De nieuwe overeenkomst tussen NAC en de gemeente is nog niet ondertekend. Voordat dat gebeurt krijgt eerst nog de gemeenteraad de gelegenheid eventuele wensen en bedenkingen over de concept huurovereenkomst door te geven. Wethouder Paul de Beer: “Als we straks de overeenkomst ondertekenen, zetten we een belangrijke stap in het verduidelijken van de relatie tussen NAC Breda en de gemeente Breda. Dat was een expliciete wens van college en gemeenteraad. We hebben nu heldere afspraken gemaakt over het onderhoud en over wederzijdse rechten en plichten. En we hebben met elkaar ook een goede manier kunnen vinden om de gevolgen van de Coronamaatregelen tijdelijk te compenseren. Hier ligt een solide basis voor de toekomst”.

Mattijs Manders, algemeen directeur NAC Breda: “Gemeente en club hebben een belangrijke relatie met elkaar. Deze relatie reikt veel verder dan slechts die van huurder en verhuurder van het stadion. Samen kijken we ook naar de toekomst en zoeken steeds naar een solide invulling van het partnership. Deze geactualiseerde huurovereenkomst past prima in dat beeld. Daarnaast zijn we blij dat de Gemeente met NAC heeft meegedacht in het vinden van een oplossing om de nadelige gevolgen van de COVID-19 crisis het hoofd te bieden”.

Huurovereenkomst

De huurovereenkomst bevat afspraken over huur, onderhoud, commerciële ruimten en kapitaallasten en loopt tot 1 juli 2035. De huurovereenkomst is opgesplitst in een voetbalgerelateerd deel en een niet-voetbalgerelateerd (commercieel) deel.

De huur die de gemeente van NAC Breda ontvangt is kostendekkend voor de kapitaalslasten, eigenaarslasten en onderhoudskosten in de gemeentebegroting. De kapitaalslasten zijn de lasten die samenhangen met de aankoop en de verbouwing en met de verduurzaming. Onderhoud wordt doorberekend op basis van het meerjaren onderhoudsplan en meer dan voorheen wordt dit onderhoud door de gemeente uitgevoerd. Dit sluit aan bij de reguliere werkwijze van de gemeente.

NAC Breda krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst deel B (Het commerciële deel) gedeeltelijk op te zeggen voor de business appartementen en deze commercieel verhuurd terug te leveren aan de gemeente Breda. Ook kan NAC Breda één of meerdere businessappartementen vrij van onderverhuur en in goede staat, uit de huurovereenkomst deel B halen en terug opleveren aan de gemeente Breda. De gemeente gaat de vrijgekomen commerciële ruimten dan marktconform verhuren of verkopen.

Corona

Ook NAC Breda ondervindt, net als andere bedrijven, negatieve financiële gevolgen van de lockdown. Daarom is overeengekomen dat de gemeente voor een periode van zes maanden geen kapitaallasten aan NAC Breda zal doorberekenen in de huur. Deze tegemoetkoming in kapitaallasten wordt financieel gecompenseerd doordat de huurovereenkomst met één jaar wordt verlengd. Voor de tweede helft van 2021 is eenzelfde optie overeengekomen.

Omdat de gemeenteraad zeer betrokken is bij het NAC Breda dossier, nodigt het college de raad uit om eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de beide delen van de huurovereenkomst kenbaar te maken.