Streep door Koningsdag in het Valkenberg, Koningsspelen gaan wel door

BREDA - Het Oranjecomité Breda heeft met pijn in het hart besloten om ook dit jaar het Koningsdagfeest in het Valkenberg en op het Kasteelplein af te gelasten. Wel gaat de Koningsspelen op de basisscholen in alternatieve vorm door.

“Deze week hebben wij, Het Oranjecomité Breda, met pijn in het hart moeten besluiten om ook dit jaar het feest in Valkenberg en Kasteelplein af te gelasten”, schrijft Patrick Roelandt van het Oranjecomité Breda. “We moeten alles al ruim van te voren allemaal financieel vastleggen. Dus helaas geen kapellen en bigbands, geen vrijmarkt, geen hobbymarkt. Er is helaas op dit moment geen enkel zicht op een manier om het evenement op een veilige wijze te organiseren.” De beslissing is een flinke domper voor het comité dat ook in 2020 hun activiteiten in het water zagen vallen.

Koningsspelen

Vandaag werd bekend dat de Koningsspelen voor leerlingen van de bassischool wel in aangepaste vorm doorgaan. Daarbij is het traditionele Koningsdagontbijt op school wel geannuleerd. “Samen met de scholen en sportaanbieders doen we er alles aan om de kinderen - in deze onzekere tijden - een sportieve en positieve dag te bezorgen. Het is belangrijk om kinderen mee te geven dat een gezond ontbijt en lekker bewegen niet alleen leuk is, maar ook belangrijk. In welke vorm de Koningsspelen plaatsvinden – kleinschalig op school of thuis - hangt af van de situatie op 23 april,” aldus Richard Krajicek, initiatiefnemer Koningsspelen.