Voetgangers zonder verlichting zorgen voor gevaarlijke situaties in Breda

BREDA - De gemeente Breda roept voetgangers op om ‘s avonds veilig, goed zichtbaar of verlicht op pad te gaan. Dat geldt zowel binnen de bebouwde kom, maar vooral buiten de bebouwde kom, waar vaak geen voetpaden zijn. Dat laatste levert namelijk nog al eens gevaarlijke situaties op, blijkt uit meldingen die de gemeente krijgt. Daarom staan sinds deze week langs het fietspad naar Etten Leur tijdelijk borden met “Loop Veilig, Loop Verlicht.”

“Top dat zoveel mensen lekker naar buiten gaan en een frisse neus halen”, stelt Daan Quaars, wethouder mobiliteit. “Ook veel jongeren zie ik tegenwoordig een rondje buiten lopen. Laten we met elkaar op onze en elkaars veiligheid letten, zeker in het donker. Loop dus zoveel mogelijk op de stoep. Of gebruik een lampje op plekken waar geen stoep is”.

De afgelopen periode heeft de gemeente een grote toename gezien van mensen die een blokje om doen. Voetgangers zijn niet allemaal goed zichtbaar en daardoor vallen ze ook niet op voor andere weggebruikers. “Dit speelt met name in het buitengebied waar geen voetpaden aanwezig zijn, maar ook binnen de bebouwde kom is het verstandig om goed zichtbaar te zijn.” De gemeente heeft de laatste tijd verschillende meldingen gekregen over dat voetgangers die op het fietspad bij Etten-Leur lopen en daarbij een gevaar vormen voor de fietsers. Daarom zijn daar nu borden geplaatst.