Bijzondere diefstal: Bredanaars stelen konijn van kinderboerderij

BREDA - Twee Bredase dieven hebben gisteren wel iets heel bijzonders buit gemaakt. Het tweetal stal namelijk een konijn van een kinderboerderij. Het konijn is inmiddels gezond en wel teruggebracht naar zijn thuis.

Agenten van politieteam Weerijs betraden gisteren een woning in Breda om daar twee verdachten aan te houden. Het tweetal werd verdacht van meerdere diefstallen. Bij één van deze diefstallen zou een konijn vanaf een kinderboerderij zijn gestolen.

Dit konijn werd aangetroffen in de woning. Agenten hebben het beestje in beslag genomen. Het konijn is inmiddels weer veilig en gezond terug op de kinderboerderij.