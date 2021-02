Bredanaars bestellen online het vaakst een frikandel speciaal

BREDA - Dat Bredanaars wel van een lekkere hap houden wisten we natuurlijk al. Maar bezorgdienst Deliveroo geeft nu ook een inkijkje in wat we dan precies bestellen. En wat blijkt? Bredanaars bestellen bij de bezorgdienst het vaakst een frikandel speciaal bij Cafetaria Fine.

Onlangs publiceerde Deliveroo de gegevens van afgelopen jaar. Zij zetten voor ons op een rij wat de meest populaire gerechten van Bredanaars zijn. En daaruit bleek dat de frikandel speciaal van cafetaria Fine het meest bestelde gerecht was in Breda. Maar ook burrito’s, pizza’s en Poké Bowls zijn populair. Zie hier de top 5 van de meest populaire gerechten van Breda:

Deliveroo’s 5 populairste gerechten in Breda



1. Frikandel speciaal -Cafetaria Fine

2. Food burrito - Chidoz

3. Pizza Margherita - Da Attilio

4. Poké bowl - Kahuna

5. Platbrood steak-truffel - Puick

On-Hollandse tijden

En om half zes aan tafel? Daar doet de Bredanaar niet aan. In Breda wordt de gemiddelde bestelling namelijk pas geplaatst om 20.57 uur, en dan het vaakste op vrijdag. Dat zijn nog eens on-Hollandse tijden!

