86 procent van de reizigers geeft het Bredase station een 7 of hoger

BREDA - 86 procent van de reizigers beoordeelt het station van Breda met een 7 of hoger. Daarmee staat het station op plaats nummer 3 van de meest geliefde treinstations in Brabant. Dat blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor 2020 van I&O Research.

Zo’n 70.000 reizigers werd afgelopen jaar gevraagd wat zij van hun station vonden. Daaruit blijkt dat Nederlanders nog nooit zo tevreden waren over de stations als afgelopen jaar. Ruim 79 procent van de reizigers was positief en gaf een 7 of hoger, tegenover 77 procent in 2019. In 2015 was dit nog 67 procent. NS is beheerder van alle stations.

Brabant

In de top 10 van meeste gewaardeerde Brabantse stations staan alle grote steden. Eindhoven Centraal doet het nog weer beter dan vorig jaar. Het pas verbouwde station wordt door 88 procent van de reizigers met een 7 of hoger gewaardeerd. Breda volgt met 86 procent, ’s-Hertogenbosch met 85 procent en Tilburg met 84 procent. Bovenaan de lijst staat Helmond ’t Hout. 92 procent van de reizigers daar gaf aan tevreden te zijn over het station. De tevredenheid over Breda Station is met 4 procent gegroeid ten opzichte van 2015.

Onderzoek

Het onderzoek heeft plaatsgevonden door reizigers op stations te vragen naar hun mening over het station. De reizigersaantallen waren afgelopen jaar flink lager waardoor er op sommige kleine stations onvoldoende reizigers ondervraagd konden worden. De cijfers van reizigers op deze stations zijn wel apart opgenomen in het overzicht. Verder heeft vanwege de lockdown in het voorjaar het onderzoek in het tweede kwartaal van 2020 op alle stations stilgelegen. In het derde en vierde kwartaal zijn reizigers naast de algemene vragen ook bevraagd hoe zij de corona-maatregelen op het station ervaren. Reizigers gaven een ruime 7 voor de corona-aanwijzingen op het station, zoals bestickering en looproutes.