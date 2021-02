A27 bij Breda weer open na hele nacht herstelwerkzaamheden

BREDA - De A27 bij Breda is de gehele nacht afgesloten geweest vanwege grote herstelwerkzaamheden aan het wegdek. Deze ochtend is de weg weer geopend.

De vorst heeft voor grote schade gezorgd aan de A27 ter hoogte van Breda. Doordat het bindmiddel in het asfalt bevroor, ontstonden er grote gaten in het wegdek. Donderdag was daarom de rechterrijstrook in beide richtingen afgesloten en gold er een maximum snelheid van 70 kilometer per uur.

De snelweg is in de nacht van donderdag op vrijdag tussen 21.00 uur en 05.00 uur afgesloten geweest voor grootschalige herstelwerkzaamheden. Vanaf vrijdagochtend was de weg weer open.