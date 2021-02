Breda gaat massaal het ijs op, gemeente roept op om coronaregels in acht te nemen

BREDA - Bredanaars genieten vandaag weer massaal van het schaatsen op natuurijs. Onder andere het Mastbos is een populaire plek om het ijs op te gaan, maar ook in de wijken gaan mensen op verschillende plekken het ijs op. De gemeente Breda waarschuwt Bredanaars wel om ook op en rond het ijs de coronaregels na te blijven leven. “Is het te druk? Zoek een rustigere plek, of probeer het op een ander moment.”

Het is vandaag en morgen ideaal weer om het ijs op te gaan. Doordat het ‘s nachts flink blijft vriezen is op veel plekken in en rond Breda een mooie laag natuurijs ontstaan. En daar maken Bredanaars massaal gebruik van. Het Mastbos is daarbij een populaire plek. Maar veel Bredanaars kiezen er ook voor om bij hen in de wijk het ijs op te gaan. Veel sloten, plassen en vennetjes zijn inmiddels ook dicht gevroren.

De gemeente waarschuwt Bredanaars daarom om drukte te blijven vermijden. Want op sommige schaatsplekken wordt het erg druk waardoor de coronaregels naleven lastig wordt. “Is het te druk? Zoek een rustigere plek, of probeer het op een ander moment. Geniet, maar wees zeker ook verstandig!”, adviseert de gemeente.

IJsbaan

Wie lid is van IJsvereniging Vermaak kan vanaf vrijdag om 12.00 uur zijn hart ophalen bij de ijsbaan aan de Bouvignelaan. Die schaatsbaan van maar liefst vier hectare grote opent vandaag voor leden. Er mogen per tijdsblok van 2 uur 400 leden het ijs op .

Gevaren

Schaatsen op natuurijs brengt altijd risico’s met zich mee. Waar de ijsdikte op sommige plekken ruim 10 centimeter is, gaan veel mensen ook al het ijs op wanneer dat slechts 4 of 6 centimeter dik is. Het advies is dan ook om nooit alleen te gaan schaatsen.