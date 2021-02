Flinke schade aan bovenleiding zorgt voor problemen op het spoor van en naar Breda

BREDA - Op vrijdagochtend 12 februari is bij Zevenbergschen Hoek de bovenleiding kapot gegaan. Hierdoor rijden de IC Direct Rotterdam-Breda en de Sprinter Lage Zwaluwe-Breda niet. Monteurs van ProRail zijn ter plaatse en werken hard aan het herstel, maar de schade is groot.

Door de kapotte bovenleiding kwam een Intercity van NS rond 08:15 uur tot stilstand. Wanneer de bovenleiding kapot gaat, valt namelijk direct de spanning weg en is er geen treinverkeer mogelijk. De gestrande reizigers zijn geëvacueerd met een andere trein. De gestrande trein wordt weggesleept.

Herstel

De bovenleiding is flink beschadigd. Het repareren van bovenleiding is arbeidsintensief en specialistisch werk. Het herstel kan daarom veel tijd in beslag nemen. “Houd daar rekening mee en check de reisplanner voor je vertrek”, is het advies van ProRail. De werkzaamheden duren minimaal nog tot laat in de avond.