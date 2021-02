Herkennen Bredanaars een lokbus vol drugsafval? Politie ontvangt slechts handjevol meldingen

BREDA - Zou jij een busje vol drugsafval herkennen als die bij jou in de wijk staat? En zou je het melden bij de politie? Dat test politieteam Weerijs in Breda met een zogenaamde lokbus. Met het experiment wil de politie Bredanaars wijzen op hoe je drugsafval kan herkennen, en hoe belangrijk het melden van verdachte situaties is.

Het oude witte busje dat de politie gebruikt als lokbus hoort duidelijk niet in de omgeving thuis. Op de stoelen liggen blauwe handschoentjes en wie goed kijkt ziet door de raampjes de grote blauwe jerrycans staan. Een typisch tafereel zoals de politie het wel vaker aantreft. Een busje vol met chemisch drugsafval. Gevaarlijk voor mens en milieu. In het gebied van politieteam Weerijs werd de bus op verschillende plaatsen geparkeerd om te zien of er melding van werd gedaan.

Het experiment leverde in Prinsenbeek acht meldingen op, en daarmee zijn de Bekenaren tot nu toe de meest actieve melders. In Breda Zuid-West meldden vier mensen de verdachte bus bij de politie.

In Rijsbergen was men een stuk minder alert. Niemand meldde de verdachte bus bij de politie, waarna de wijkagent in gesprek is gegaan met enkele buurtpreventiegroepen om hen te wijzen op de kenmerken en gevaren van drugsdumpingen. In Zundert kreeg de politie twee meldingen, maar op het Frans Baantje werd de lokbus vernield. De ruiten werden stukgeslagen en de spiegels er afgetrapt. Hiervoor werden drie aanhoudingen verricht. De daders hebben bekend en de schade wordt vergoed.

Inmiddels is de lokbus weer inzetbaar en op een nieuwe locatie gezet. Denk jij deze, of natuurlijk een echte, drugsdumping te zien? Meld het op 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.