Avans en Amphia starten onderzoek naar het inzetten van thuis afneembare coronatests

BREDA - Avans Hogeschool start samen met meerdere andere scholen, het Amphia Ziekenhuis in Breda en laboratorium Microvida een pilot. Dit om te onderzoeken of thuistests op grotere schaal kunnen worden ingezet om coronavrije bubbels te realiseren voor studenten en docenten. Via deze weg moet er weer meer fysiek onderwijs komen.

De onderzoekers richten zich op een oplossing die eenvoudig is uit te bouwen naar een systeem waarmee kleine coronavrije bubbels voor een paar duizend studenten gecreëerd kunnen worden. De grootte is mede afhankelijk van het totaal aantal studenten per onderwijsinstelling. Focus in de pilot ligt in eerste instantie bij het praktijkonderwijs dat nu al plaatsvindt op locatie en waar het soms lastig is de anderhalve meter afstand te bewaren.

Met deze pilot wordt onderzocht of met een digitaal begeleide zelfafname een veilige toegang op locatie kan worden gerealiseerd voor groepen studenten. Testen op de onderwijslocatie zelf is vanwege de grote hoeveelheid reisbewegingen, de afstandsregel, de doorlooptijd van een sneltest (15 minuten per persoon) te lastig.

In het onderzoek wordt ook meegenomen welke roostertechnische aanpassingen nodig zijn voor de bubbels. Daarnaast wordt gekeken hoe de oplossing past binnen de huidige wetgeving en of er voldoende acceptatiegraad is voor zelftesten onder de studenten en docenten. Zij doen overigens op vrijwillige basis mee.

Fysiek onderwijs en sociaal contact

Jacomine Ravensbergen, vicevoorzitter van Avans zegt dat veel jongeren verlangen naar fysiek onderwijs en het ontmoeten van hun studiegenoten. ‘’Ik hoop dat deze pilot dat voor hen mogelijk gaat maken.”

De rijksoverheid heeft de onderwijsinstellingen onlangs uitgenodigd plannen in te dienen om te komen tot een terugkeer naar fysiek onderwijs en moedigt daarbij samenwerkingen aan. Avans heeft de pilot namens de partners ingediend en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft deze week groen licht gegeven om het onderzoek op te starten.

De samenwerkingspartners zijn direct van start gegaan om binnen hun eigen organisatie verder invulling te geven aan de pilot. Binnenkort worden de eerste studenten en docenten uitgenodigd voor de eerste fase van het onderzoek. Er zal dan ook meer informatie worden gedeeld over de opzet en uitvoering van de pilot.