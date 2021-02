Toch de stad in om carnaval te vieren? Het kan met de Kielegatse Kilometer

BREDA - Carnaval wordt dit jaar vanuit huis gevierd. Maar wie toch verkleed de straat op wil, kan dat doen met de Kielegatse Kilometer. Die kan op ieder moment tijdens carnaval gelopen worden, en is dus volledig coronaproof. Bovendien is er voor kinderen ook een speurtocht.

Kielegatters die niet alleen maar thuis willen zitten kunnen hun hart ophalen bij de Kielegatse kilometer. Dat is een wandeltocht door de Bredase binnenstad waar leuke anekdotes en ‘oude’ pronkstukken uit het Kielegatse carnaval voorbij komen. De kilometer is op ieder gewenst moment op eigen gelegenheid te lopen vanaf zaterdag 13 januari 11.11 uur t/m dinsdag 16 februari. “De bedoeling is dat je in carnavalskledij loopt; dat zou kunnen in een uitdossing die dwingt tot het afstand houden met die anderhalve meter. Leef je uit in creativiteit! Aan deze tocht zijn geen kosten verbonden”, laat de organisatie weten.

Parallel aan deze tour kunnen jonge Bredanaars genieten van een speurtocht. De speurtocht voor de brakskes en de Kielegatse kilometer kunnen gedownload worden op de site van ‘t Kielegat. Tevens kunnen de brakskes bij vijf verschillende supermarkten in het centrum(Spar Ginnekenstraat, Boschstraat, Coop karnemelkstraat, AH Oude Vest en Nieuwstraat) ook printversies van de speurtocht ophalen. “Let wel op!”, waarschuwt de organisatie. “Vergeet voor de speurtocht niet om een pen of potlood mee te nemen.